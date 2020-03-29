Yozgat'ta bir köy daha karantinaya alındı

Yozgat Valiliği Merkez'e bağlı Derbent Köyü'nün Koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, Koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi."

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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