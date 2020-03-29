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Koronavirüs

Yozgat'ta bir köy daha karantinaya alındı

29 Mart 2020 18:52

Yozgat Valiliği Merkez'e bağlı Derbent Köyü'nün Koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, Koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye  kadar karantina uygulamasına karar verildi."

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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