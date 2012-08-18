Yozgat Müftü Yardımcısı: Eşinin, kızının düğünde oynamasına ses çıkarmayan erkekler deyyustur

Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül düğünlerde, eğlencelerde karısının, kızının oyun oynamasına tepki göstermeyen ve sokakta kızlarla konuşan erkekler için 'deyyus' dedi. Yaylagül'ün, "Sen kızın, eşin oynarken bakacaksın, susacaksın. Lise Caddesi'nde kızlarla, oğlanlar bir araya gelmiş konuşuyorlar, bunun adı deyyusluktur" şeklindeki konuşması tepki gördü. Vaazı dinleyenler İl Müftülüğü'nü telefonla arayarak Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül'ü şikayet etti.

Tarık Yılmaz'ın Habertürk'teki haberine göre; Yozgat'ta önceki akşam işadamının iftarına katılan bir grup genci kovduğu gerekçesi ile protesto edilen İl Müftüsü Nuh Korkmaz'ın ardından Cuma vaazında 'deyyus' polemiği ortaya çıktı.

Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül, Ramazan ayının son Cuma günü Çapanoğlu Büyük Camii'de Cuma vaazı verdi. Vaaz merkezi sistemle kent genelindeki camilerde Cuma namazına katılan bütün cemaat tarafından dinlendi. Müftü Yardımcısı Yaylagül, Cuma vaazında, düğünlerde, eğlencelerde karısının, kızının oyun oynamasına tepki göstermeyen ve sokakta kızlarla konuşan erkekleri 'deyyus' olarak yorumladı.



'Eşinin, kızının başını örttüreceksin'



Vaazında, "Başbakanın kızı başı örtülü, cumhurbaşkanının eşi başı örtülü olacak, senin eşinin başı neden örtülü olmasın. Sen de başını örttüreceksin" diyen Müftü Yardımcısı Nasuf Yaylagül, eşini ve kızlarını düğünlerde oynatanları da ağır bir dille eleştirdi. Yaylagül, Müslüman olduğunu söyleyen bir erkeğin eşi ve kızı düğünlerde erkeklerle oynarken kıskanmayan, ses çıkarmayan kocalara için "deyyus" dedi. Yaylagül, "Sen kızın, eşin oynarken bakacaksın, susacaksın. Lise Caddesi'nde kızlarla, oğlanlar bir araya gelmiş konuşuyorlar bunun adı deyyusluktur" diye konuştu.

Yaylagül'ün hakarete varan vaazından rahatsız olan vatandaşlar İl Müftülüğü'nü arayarak şikayetlerini dile getirdi. Tepki gösteren vatandaşlar, "Müftü Yardımcısı Yaylagül vaazında Yozgatlı erkekleri deyyus olarak nitelendirdi. Bu ne Müslümanlığa, ne de ahlaka sığmaz" diyerek tepkide bulundu.



Müftü: Mantıksız, gereğini yapacağız



Yozgat Müftüsü Nuh Korkmaz, Müftü Yardımcısı Yaylagül'ün vaazıyla ilgili 'mantıksız bir açıklama' ifadesini kullandı. Korkmaz, "Okula giden bütün kız çocuklarının başı açık. Onların hepsi deyyus mu yani, olacak iş mi. Mantıksızlık. Kendini bilmeden konuşmuş. Biz gereğini yapacağız" açıklamasında bulundu.



Müftü, davetsiz gençleri masadan kaldırdı



Öte yandan, Yozgatlı İşadamı Bilal Şahin, dün akşam kendi adını taşıyan 'Bilal Şahin Külliyesinde' iftar yemeği düzenledi. Protokolün de hazır bulunduğu iftar yemeğine davetli olarak katılan Yozgatspor taraftarlarının, yemeğe katılan İl Müftüsü Nuh Korkmaz tarafından davetsiz oldukları gerekçesi ile masadan kaldırıldığı iddia edildi. Duaların edilmesi ile sona eren iftar yemeğinin ardından davetlilerin çay içtiği sırada üç otomobil dolusu taraftar Bilal Şahin Külliyesi'ne gelerek ?Müftü buraya' diye slogan attı. Müftünün ezana 5 dakika kala kendilerini sofradan kovduğunu ileri süren taraftarları işadamı Bilal Şahin ikna etmeye çalıştı. Taraflardan müftü adına özür dileyen Şahin, gençlerden sakin olmasını istese de külliyedeki protesto bir süre devam etti. Protesto sırasında camide olan İl Müftüsü Nuh Korkmaz, gençler gittikten sonra dışarı çıktı. Müftü Korkmaz, "Kendilerine sadece misafirlerin geleceğini, masayı işgal etmemelerini söyledim hepsi bu" dedi.