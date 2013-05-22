YOYO en hızlı büyüyen araç paylaşım şirketi oldu

Dünyada giderek yaygınlaşan 'Araç Paylaşımı' (Car Sharing) iş modelinin Türkiye’deki uygulaması YOYO, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli adımlar attı. Butik hizmet kalitesi sebebiyle uluslararası büyük firmalarca tercih edilen Partner Fleet Solutions filo kiralama şirketi ile stratejik bir işbirliği yapan YOYO, bu anlaşmayla 5,5 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve değerini 22 katına çıkarttı.

Şehrin en yaygın, teknolojik ve eğlenceli araç paylaşım kulübü olan YOYO, hayatımızı kolaylaştırırken büyümeye de devam ediyor. Hem sunduğu yeniliklerle hem de farklılıklarıyla şehrin en çok tercih edilen araç paylaşım kulübü olan YOYO, kuruluşundan bu yana geçen bir sene içerisinde önemli adımlar attı.



'5 noktadan, tüm şehre yayıldı'



Sadece 5 lokasyonda, 15 araçla 'saatlik araç kiralama' hizmeti vermeye başlayan YOYO, şu an İstanbul’da 36 farklı noktada, 70 araç ile hizmet veriyor. Şirket ortakları, araç ve filo yönetimi gibi son derece yüksek sermaye gerektiren bir iş koluna sadece 200bin USD sermaye ile girip, hiç sermaye artışı yapmadan, bir yıl içinde neredeyse tüm şehre yayılan bir operasyona dönüştürdü.



'Dünyanın en hızlı büyüyen araç paylaşım şirketi; YOYO'



YOYO, 4000'ü aşkın abonesi, abonelerin kat ettiği 960bin KM mesafe ve yapılan 17bin rezervasyon ile lansman sonrası dünyanın en hızlı büyüyen 'araç paylaşımı (car sharing)' şirketi oldu. Geçtiğimiz günlerde Partner Fleet Solutions filo kiralama şirketi ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzalayan YOYO, bu birleşmeyle 5,5 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bu anlaşmayla, şirket hisselerinin yüzde 25’ini yeni ortağına devredecek olan YOYO’nun şirket değeri kuruluşuna kıyasla 22 katına çıkmış oldu.

Endeavor Türkiye girişimlerinden olan YOYO, Partner Fleet Solutions işbirliğiyle en iyi bildiği abone yönetimi, pazarlama ve teknoloji geliştirme alanlarına odaklanırken operasyon yönetimi ve tedarik konularındaki tüm ihtiyacını, konusunda uzman yeni ortağından çok daha kaliteli, verimli ve büyük ölçekli sağlayabilecek.

Ayrıca, kendi Ar-Ge'si ile ürettiği araç takip, güvenlik, self-servis kapı açma ve araç çalıştırma, CRM altyapı ve donanım ile dünyada kendi yazılım ve donanımını üreten 2. araç paylaşımı şirketi olan YOYO’nun bu teknolojisi yurtdışındaki firmalardan da talep görüyor.

Araç havuzunda ağırlıklı olarak Mercedes A serisi ve MINI, VW Beetle, Citroen DS, Renault Clio Special Edition gibi piyasanın en yeni, özel ve çekici modellerini bulunduran YOYO’nun, bundan sonraki hedefi ise yakın gelecekte araca ihtiyaç duyulan anda ona ulaşabilmeyi, bir bankamatikten para çekmek kadar kolay kılmak.