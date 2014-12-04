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Bilim / Teknoloji

YouTube'un sayacı çöktü

Youtube'ta izlenme rekorları kıran PSY'nin Gangnam Style klibi sitenin sayacını bozdu, şirket açıklama yapmak durumunda kaldı

04 Aralık 2014 14:24

YouTube'ta 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 2 milyarı aşkın kez izlenen ve bir dönem oldukça ses getiren Gangnam Style klibi sonunda YouTube'un sayacını da bozdu.

Radikal'de yer alan habere göre, YouTube'da izlenme rakamlarını gösteren sayaç 2 milyon 137 bine ulaştığında sayaç izlenme sayısını saymayı durdurunca olay ortaya çıktı. YouTube'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada hiçbir bir videonun bu denli çok izleneceğini öngörmediklerini, sapıtan sayacı düzeltmek için çalışmaların başladığını duyurdu.

YouTube'un Google Plus kanalından yaptığı açıklamanın ardından ise sayaç tekrar klibin izlenme rakamını hesaplamaya başladı. Ancak videonun sitede kırdığı rekoru göstermek adına kullanıcılar sayacın üzerine fare imlecini getirdiğinde sayacın hareketlenmeye başladığı dikkat çekiyor.

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