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Yaşam

Youtube'ta günde 2 milyar video izleniyor

Video paylaşım sitesi Youtube, bir günde platformunda izlenen video sayısının 2 milyarı geçtiğini açıkladı.

18 Mayıs 2010 03:00

T24- Video paylaşım sitesi Youtube, bir günde platformunda izlenen video sayısının 2 milyarı geçtiğini açıkladı. 
    

Kuruluşunun beşinci yılını kutlayan YouTube'un resmi blogunda yapılan açıklamada, sitede günlük izlenen video sayısının iki milyarı geçtiği kaydedilerek, bu sayının en büyük üç ABD televizyonunun prime time'da izlenen programlarının neredeyse iki katına yakın olduğu vurgulandı. 
    

Kaliforniya merkezli YouTube'un yöneticileri yaptıkları açıklamada, siteyi kurduklarında ilk beş yıl ayakta kalabileceklerini asla tahmin edemediklerini ve gelecek 5 yılı da hayal etmenin zor olduğunu dile getirdiler. 
    

Site yöneticileri ayrıca, platforma her dakika 24 saatlik görüntü yüklendiğini belirterek, bunun haftada 150 bin adet uzun metraja denk geldiğini ifade etti. 
    

Başlangıçta amatör videoların paylaşılması için tasarlanan YouTube, Google tarafından 2006'da 1,65 milyar dolara satın alınmıştı. 
    

Dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü internet sitesi YouTube, halen 23 ülkede 24 farklı dilde hizmet veriyor.

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