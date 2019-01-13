YouTuber, bir aylığına 'eşcinsel olacağı'nı açıkladı, sosyal medyada tepki gördü

Geçen aylarda Japonya'nın "İntihar Ormanı"nda kendini asmış bir adamın videosunu çekip yayınladığı için tepki gören Youtuber Logan Paul, "bir aylığına eşcinsel olacağını" açıkladı. Paul, tartışmalı açıklamasının ardından sosyal medyada tepki gördü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Paul'a "Aptal insanları ünlü yapmayı bırakın" (#stopmakingstupidpeoplefamous) hashtagiyle cevap verdi.

Paul'un "Impaulsive" yayınının ilgili bölümünde Mike Maljak ile yaptığı konuşma şöyle:

Mike Majlak : Şöyle bir şey yapıyoruz… Bir aylığına vegan ve ayık geziyoruz.

Paul: Ocak ayı vegan ise, şubat?

Majlak: Ölümcül şubat. Tam tersi olacak. Şişe şişe votkalar havada uçuşacak.

Paul: Mart ayı boyunca da gay olacağız!

Majlak: Sonraki ay da eski halimize döneceğiz.

Podcast yayınlandıktan sonra birçok kişi sosyal medya üzerinden Paul'a tepki gösterdi. Bir kişi, "İnsanların cinselliğiyle ilgili deneyler yapması güzel ama bu belli ki ilgi çekmek için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Birçok kişi ise dünya çapında birçok ülkede büyük baskılara maruz kalan LGBT+'larla dalga geçmesine tepki gösterdi. Bir kişi "Logan Paul gey olmak yerini yok olmalı" yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise olaya daha esprili yaklaştı. Bir kişi yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Herkes: Eşcinsel olmak seçilebilen bir şey değildir

Logan Paul: (Resimli) Bedava deneme sürümü"

Logan Paul, eşcinselliğin böyle işlemediğini belirten Glaad'ın hesabına cevap olarak "Kelime seçimim kötüydü... Benim hatam. Buluşup haftaya podcastımda konuşalım mı?"

Bir kullanıcı ise buna cevap vererek "Çevirisi: Kötü kelime seçimi, haftaya podcastime gelmek ister misiniz, böylece aldığım kötü karardan para kazanabilirim." diye yazdı.