YouTube'dan en çok coverlanan şarkılar listesi

YouTube ilk kez platformda paylaşılan en popüler cover parçalar listesini yayımladı. Liste aynı zamanda bu sanatçılara duyulan sevginin de göstergesi niteliğinde. YouTube’da ortaya çıkan sonuçta, hemen hemen herkes kendini Adele şarkılarında deniyor.

Cover şarkıların iki özelliği bulunuyor hem orijinal sanatçıların müziklerini tanıtmalarına yardımcı oluyor, hem de yeni sanatçıların da orijinali yeniden yorumlayarak bilinirlik ve ün kazanmalarını sağlıyor.

John Legend´in “All of Me” ve Leonard Cohen'in “Hallelujah” şarkıları ise YouTube'daki içerik üreticilerinin en çok ilgisini çeken şarkılardan.

Tüm zamanların en çok cover'lanan şarkılarının listesi şöyle:

All of Me / John LegendLove

Yourself / Justin Bieber

Radıoactıve / Imagine Dragons

Hallelujah / Leonard Cohen

Someone / Like You Adele

Hello / AdeleSay

Something / A Great Big World

Jar Of Hearts / Christina PerriStay

With Me / Sam Smith

The Scientıst / Coldplay