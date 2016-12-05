YouTube'dan en çok coverlanan şarkılar listesi

YouTube ilk kez platformda paylaşılan en popüler cover parçalar listesini yayımladı. Liste aynı zamanda bu sanatçılara duyulan sevginin de göstergesi niteliğinde. YouTube’da ortaya çıkan sonuçta, hemen hemen herkes kendini Adele şarkılarında deniyor.
Cover şarkıların iki özelliği bulunuyor hem orijinal sanatçıların müziklerini tanıtmalarına yardımcı oluyor, hem de yeni sanatçıların da orijinali yeniden yorumlayarak bilinirlik ve ün kazanmalarını sağlıyor.
John Legend´in “All of Me” ve Leonard Cohen'in “Hallelujah” şarkıları ise YouTube'daki içerik üreticilerinin en çok ilgisini çeken şarkılardan.
Tüm zamanların en çok cover'lanan şarkılarının listesi şöyle:
All of Me / John LegendLove
Yourself / Justin Bieber
Radıoactıve / Imagine Dragons
Hallelujah / Leonard Cohen
Someone / Like You Adele
Hello / AdeleSay
Something / A Great Big World
Jar Of Hearts / Christina PerriStay
With Me / Sam Smith
The Scientıst / Coldplay