T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YouTube'a günde 1 milyar tık

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube'un bir günde aldığı hit sayısı 1 milyarı buldu.

11 Ekim 2009 03:00

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube'un bir günde aldığı hit sayısı 1 milyarı buldu.

YouTube'un kurucularından Chad Hurley, kişisel blogunda sitenin günlük hit sayısının 1 milyarı aştığını bildirdi. 2006 yılında Google tarafından satın alınan YouTube halen dünyanın en çok izlenen video paylaşım ağı niteliğini koruyor.

Hurley blogunda "bir kamera, bilgisayar ve internet bağlantısı sahibi olan herkesin hayatını, sanatını ve sesini paylaştığı bir ortam yaratmak istemiştik. Bu amaca ulaşmış görünüyoruz" ifadelerini kullandı.

YouTube, Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından 2004'te kuruldu ve kullanım kolaylığı sayesinde kısa zamanda çok popüler oldu. Özellikle yayımlanan bazı videoların telifli malzemeler olmasından dolayı sık sık müzik ve film örgütleriyle başı derde giren YouTube, yakın geçmişte videoların aldığı hit oranında sahiplerine para ödeme sistemini devreye sokmuş ve telif ihtilafını çözmüştü.

Serbest ifade platformu özelliği taşıyan YouTube'a yönelik siyasi eleştiri ve yasaklar da ulaştığı kitlenin büyüklüğüne paralel olarak arttı. Siteye erişim bugün Çin, İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde yasaklanmış durumda. Türkiye'de Atatürk'e hakaret içeren videoların yayımlandığı gerekçesiyle ilk kez Mart 2009'da uygulanmaya başlayan erişim engeli 2.5 yıl geçmesine karşın hala sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24