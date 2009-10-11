YouTube'a günde 1 milyar tık

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube'un bir günde aldığı hit sayısı 1 milyarı buldu.

YouTube'un kurucularından Chad Hurley, kişisel blogunda sitenin günlük hit sayısının 1 milyarı aştığını bildirdi. 2006 yılında Google tarafından satın alınan YouTube halen dünyanın en çok izlenen video paylaşım ağı niteliğini koruyor.

Serbest ifade platformu özelliği taşıyan YouTube'a yönelik siyasi eleştiri ve yasaklar da ulaştığı kitlenin büyüklüğüne paralel olarak arttı. Siteye erişim bugün Çin, İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde yasaklanmış durumda. Türkiye'de Atatürk'e hakaret içeren videoların yayımlandığı gerekçesiyle ilk kez Mart 2009'da uygulanmaya başlayan erişim engeli 2.5 yıl geçmesine karşın hala sürüyor.