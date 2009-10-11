YouTube'a günde 1 milyar tık

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı YouTube'un bir günde aldığı hit sayısı 1 milyarı buldu.
YouTube'un kurucularından Chad Hurley,
kişisel blogunda sitenin günlük hit sayısının 1 milyarı aştığını
bildirdi. 2006 yılında Google tarafından satın alınan YouTube halen
dünyanın en çok izlenen video paylaşım ağı niteliğini koruyor.
Hurley
blogunda "bir kamera, bilgisayar ve internet bağlantısı sahibi olan
herkesin hayatını, sanatını ve sesini paylaştığı bir ortam yaratmak
istemiştik. Bu amaca ulaşmış görünüyoruz" ifadelerini kullandı.
YouTube,
Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından 2004'te kuruldu ve
kullanım kolaylığı sayesinde kısa zamanda çok popüler oldu. Özellikle
yayımlanan bazı videoların telifli malzemeler olmasından dolayı sık sık
müzik ve film örgütleriyle başı derde giren YouTube, yakın geçmişte
videoların aldığı hit oranında sahiplerine para ödeme sistemini devreye
sokmuş ve telif ihtilafını çözmüştü.
Serbest ifade platformu özelliği taşıyan YouTube'a yönelik siyasi
eleştiri ve yasaklar da ulaştığı kitlenin büyüklüğüne paralel olarak
arttı. Siteye erişim bugün Çin, İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan gibi
bazı ülkelerde yasaklanmış durumda. Türkiye'de Atatürk'e hakaret içeren
videoların yayımlandığı gerekçesiyle ilk kez Mart 2009'da uygulanmaya
başlayan erişim engeli 2.5 yıl geçmesine karşın hala sürüyor.