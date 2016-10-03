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Bilim / Teknoloji

YouTube videoları artık çevrimdışı izlenebilecek

YouTube Go şimdilik sadece Hindistan'da indirmeye sunulacak

03 Ekim 2016 16:52

Mobil kullanıcıların yıllardır beklediği bir özellik olan çevrimdışı YouTube kullanımı, artık YouTube Go ile mümkün. 

Akıllı telefonların hayatlarımıza girmesiyle birlikte mobil internet kullanımı da aynı derecede arttı. Özellikle YouTube, başta müzik olmak üzere her çeşit videoyu bünyesinde barındırmasıyla kullanıcıların 1 numaralı tercihi oluyor. Ancak, yıllardır YouTube videolarını kaydedip, çevrimdışı izleme imkanımız olmuyordu. Günümüz mobil internet kotalarını göz önüne aldığımızda oldukça sıkıntılı olan bu durum artık YouTube Go ile sona eriyor.

Google, Hindistan'da gerçekleştirdiği ikinci etkinliğinde, veri tasarrufuna önem veren yeni uygulaması YouTube Go'yu duyurdu. Özellikle interneti yavaş olan kişiler için geliştirilen uygulama da ister daha sonra izlemek için, isterseniz de devamlı izleyen biri olarak kotanızı harcamamak adına videoları kaydetme imkânınız oluyor.

Aynı zamanda YouTube Go, videoyu indirmeden önce hangi kalitede ne kadar alan gerektirdiğini, telefonunuzun hangi bölümüne (dahili hafıza veya SD kart) kaydedebileceğinizi de gösterip size sorabiliyor. Bu fonksiyonların yanında, indirilen videoların Google'ın özel sıkıştırma algoritması aracılığı ile uygun bir boyuta indirgeniyor.

 

YouTube Go nasıl indirilir?

 

Şimdilik sadece Hindistan'da indirmeye sunulacak olan YouTube Go'nun önümüzde ki günlerde diğer ülkelerin marketlerinde de yer alması bekleniyor.

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