Youtube, Türkiye'deki kullanıcıların pandemi dönemindeki video izleme alışkanlıklarını açıkladı

Dünyanın en büyük video içerik platformu olan YouTube, Türkiye'deki kullanıcıların pandemi dönemindeki içerik alışkanlıklarını aktaran YouTube Kültür Trendleri Raporu'nu yayınladı.

YouTube, 'YouTube Kültür Trendleri Raporu'nu yayınladı. Söz konusu rapor, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20’den fazla ülkede son bir buçuk yılda Koronavirüs pandemisinin video içerik izleme alışkanlıklarına etkisini ortaya koyuyor.

Rapor, sayısal verilerin yanı sıra 20’den fazla ülkede Ipsos tarafından yapılan anketlere ve endüstri uzmanlarıyla yapılan görüşmelere göre de şekillenmiş durumda. Rapordaki bazı veriler şöyle:

-Türkiye’de görüşülen katılımcıların yüzde 92’si son 12 ayda en az bir canlı yayın izledi.

-Son 12 ayda online video içeriği izleyenlerin oranı yüzde 92, online video içerik paylaşanların oranı ise yüzde 80.

-Katılımcıların yüzde 63’ü insanlarla iletişim kurmak için ayda en az bir kez video izliyor.

-Yüzde 92’si öğretici içeriğe sahip videoları ayda en az bir kez ya da daha fazla sıklıkta izliyor.

-YouTube içeriğini TV üzerinden ayda en az bir kez başkalarıyla birlikte aynı odada TV üzerinden izleyenlerin oranı yüzde 73.