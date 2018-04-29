YouTube şakası sırasında sevgilisini öldüren kadına 6 ay hapis

ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ruiz, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin onu kurşundan koruyacağını öne sürmüştü.

Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu.

Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı.

Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. ONUN fikri, BENİM değil" demişti.

Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz'e karşı Perez'in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi.

Perez, olayın ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak görülen davada Perez ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti.

Davaya bakan savcı James Brue ise yaptığı açıklamada, "aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını" söyledi.