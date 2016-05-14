YouTube mobilde mesajlaşma dönemi başladı

Dünyanın bir numaralı video platformu YouTube'un mobil uygulamasını kullananlar artık birbirleriyle sohbet edebiliyor. Yeni gelen mesajlaşma özelliği kullanıma açılmış olmasına rağmen, tüm kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmesi birkaç haftayı bulacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu özellik kapsamında YouTube mobil uygulamasının içinden fotoğraf veya bağlantı paylaşımı yapılabiliyor. Özellik sayesinde YouTube kullanıcıları birbirleriyle sohbet de edebiliyor. Kullanıcılar arkadaşlarına gönderdikleri videolar üzerinden fikir alışverişinde bulunabiliyor. Özelliğe erişim imkânı olanlar, arkadaşlarına bu yolla ulaşarak onların da YouTube’un yeni iletişim yönteminden faydalanmalarını sağlayabiliyor. Sohbet ekranı, uygulama içinde açılan yeni bir sekmede gösteriliyor.

Şirket, uygulama içinde bir paylaşım seçeneği bulunduğu takdirde kullanıcıların birbirleriyle paylaşacakları videoların sayısının artacağına inanıyor. Facebook ve Snapchat gibi platformların video paylaşımı konusundaki agresif yaklaşımları göz önüne alınınca YouTube’un bu hamleyle kendi sınırlarını daha net belirlemeyi ve kendisini korumayı amaçladığı söylenebilir. YouTube, özellik setini geliştirerek kullanıcılarını sadece bir videoya bakıp gitmek yerine zaman geçirebilecekleri bir mecra olduğuna da ikna etmeyi istiyor.

YouTube’un çatı şirketi Google’ın sosyal özelliklerle olan mazisinin pek iyi olmadığı bir gerçek. 2013’te YouTube yorumlarını daha etkin kontrol altına alabilmek için Google+ entegrasyonunu hayata geçiren şirket, Google+ ile diğer servisleri arasındaki bağları geçtiğimiz yıl kopararak ilk hamlesinin pek de işe yaramadığını kabul etmişti. YouTube mobil uygulamalarına getirilmesi planlanan mesaj üzerinden paylaşım özelliği ise daha kişisel bir yapıda olduğu için biraz daha cezbedici gözüküyor. Bu özelliğin YouTube’a aradıklarını verip vermeyeceğini görmek için de beklemek gerekiyor.