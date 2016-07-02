Müzisyenler, YouTube'u şikayet etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'e içerisinde çok sayıda ünlünün imzası bulunan "Avrupa müzik sektörünün sürdürülebilir geleceğinin güvenliğini sağlamak" başlıklı bir mektup gönderildi. Bin kadar müzisyen ve söz yazarının imzasını taşıyan mektupta, Google'ın YouTube hizmeti gibi kullanıcıların yüklememe yapabildiği uygulamalar nedeniyle sanatçıların müziklerinin gerçek değerini alamadığı iddia edildi.

Posta'nın haberine göre; mektupta, bu durumun sadece günümüz müzisyenlerine ve söz yazarlarına zarar vermediği, bir sonraki nesil sanatçıların hayatta kalmalarını tehlikeye attığı belirtildi.

Müzisyen ve söz yazarları, Avrupa liderlerinden ve AB Komisyonundan telif hakkı yasasının gözden geçirilmesi ve sorunlarının çözülmesini talep etti.

AB'ye verilen mektupta, aralarında, ABBA, Bryan Adams, Bruno Mars, Coldplay, David Guetta, Eros Ramazzotti, Gwen Stefani, Lady Gaga, Maroon 5, Sting ve Stromae gibi ünlülerin imzası bulunuyor.