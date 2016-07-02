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Bilim / Teknoloji

Müzisyenler, YouTube'u şikayet etti

Binlerce müzisyen, gelir kaybettikleri gerekçesiyle YouTube'u AB'ye şikayet etti

02 Temmuz 2016 01:45

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'e içerisinde çok sayıda  ünlünün imzası bulunan "Avrupa müzik sektörünün sürdürülebilir geleceğinin  güvenliğini sağlamak" başlıklı bir mektup gönderildi. Bin kadar müzisyen ve söz yazarının imzasını taşıyan mektupta,  Google'ın YouTube hizmeti gibi kullanıcıların yüklememe yapabildiği uygulamalar  nedeniyle sanatçıların müziklerinin gerçek değerini alamadığı iddia edildi.

Posta'nın haberine göre; mektupta, bu durumun sadece günümüz müzisyenlerine ve söz yazarlarına  zarar vermediği, bir sonraki nesil sanatçıların hayatta kalmalarını tehlikeye  attığı belirtildi.

Müzisyen ve söz yazarları, Avrupa liderlerinden ve AB Komisyonundan  telif hakkı yasasının gözden geçirilmesi ve sorunlarının çözülmesini talep etti.

AB'ye verilen mektupta, aralarında, ABBA, Bryan Adams, Bruno Mars,  Coldplay, David Guetta, Eros Ramazzotti, Gwen Stefani, Lady Gaga, Maroon 5, Sting  ve Stromae gibi ünlülerin imzası bulunuyor.

 

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