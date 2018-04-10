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Bilim / Teknoloji

YouTube hacklendi; tarihin en çok izlenen videosu silindi!

Siber korsanların gazabına uğrayan videoların büyük bir bölümü silinirken, kimi videolar açıklamaları bozulmuş halde sitede durmaya devam ediyor

10 Nisan 2018 22:03

Siber korsanların hedefi olan YouTube'da aralarında dünyanın en popüler videosunun da bulunduğu birçok müzik klibi silindi. Hack olayından Shakira, Chris Brown, Selena Gomez, Drake, Katy Perry, Taylor Swift ve DJ Snake'e kadar birçok video klibi etkilendi.

Siber korsanlar tarafından öne çıkan görseli değiştirilen içerikler arasında, YouTube tarihinin en çok izlenen videosu olan Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin 'Despacito' isimli şarkısının video klibi de yer aldı. Siber korsanların Netflix dizisi La Casa de Papel’deki silahlı karakterlerin görsellerini koyduğu video, YouTube’dan kaldırıldı.

Videoların görsellerini değiştiren hacker’lar, ayrıca video açıklamalarını da kendi takma isimleri olan Prosox ve Kuroi’sh olarak değiştirdi.

Despacito’nun yanı sıra aralarında Chris Brown, Sharika, DJ Snake, Selena Gomez, Drake, Katy Perry ve Taylor Swift’e ait parçaların da bulunduğu birçok popüler video klip siber korsalar tarafından bozuldu.

Siber korsanların gazabına uğrayan videoların büyük bir bölümü silinirken, kimi videolar ise öne çıkarılmış görselleri ve açıklamaları bozulmuş halde sitede durmaya devam ediyor.

Saldırıdan etkilenen müzik videolarının hepsi sanatçıların Vevo hesapları tarafından yüklenirken, siber korsanların sanatçı sayfalarına direkt erişim mi kazandıkları yoksa YouTube sistemine mi sızdıkları henüz bilinmiyor.

Siber korsanlardan Prosox, Twitter hesabından yaptığı duyuruda video açıklamalarını ve görsellerini değiştirmek için bir komut dizisi kullandığını açıkladı.

 

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