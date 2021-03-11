Youtube, Covid-19 aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren 30 bin videoyu kaldırdı

Şirket sözcüsü Elena Hernandez, platformdan kaldırılan videoların Covid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çelişen iddialar içerdiğini belirtti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana da Covid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videonun kaldırdığını ifade etti.

Sosyal medya devleri, salgının başından bu yana Covid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı içeriklerle mücadele edileceğini belirtiyor, söz konusu paylaşımların kaldırılacağını açıklıyorlar.