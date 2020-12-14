YouTube ve Gmail çöktü mü?

Video paylaşım sitesi Youtube ve Gmail sayfasına ulaşılamıyor. Pek çok kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi. YouTube'un resmî Twitter hesaplarından yapılan, "Ekibimiz bunun farkında ve araştırıyor. Daha fazla haber alır almaz sizi burada bilgilendireceğiz" açıklamasından kısa bir süre sonra erişim sorunu çözüldü.

Google servisi Gmail'de yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle Gmail kullanılamadı. Gmail'deki sıkıntıdan dolayı Youtube'a da erişilemedi. Ancak Gmail hesabı açmadan Youtube sayfasına erişim sağlanabildi.

YoTube'dan açıklama

YouTube'un resmî Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Şu anda birçoğunuzun YouTube'a erişim konusunda sorun yaşadığının farkındayız - ekibimiz bunun farkında ve araştırıyor. Daha fazla haber alır almaz sizi burada bilgilendireceğiz" dendi.

Küresel bir sorun olduğu Down Detector haritasında da yerini aldı.