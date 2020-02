YouTube çöktü, ABD'liler 911'i arayıp çözülmesini isteyince polis tepki gösterdi: Aramayın, bunu biz çözemeyiz

YouTube'a gece 04.15'ten itibaren giriş yapılamadı. YouTube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Yaklaşık 2 saat süren erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. ABD'nin Philadelphia eyaletinde ise YouTube'a giremeyen kullanıcılar 911'i arayarak yardım istedi.

Polisin ise duruma tepki göstererek, "Aramayın, bunu biz çözemeyiz" dediği kaydedildi.

Kayıtlı izleyici sayısı 1.8 milyarı bulan popüler video paylaşım sitesi YouTube'a gece 04.00'dan itibaren giriş yapılamadı. YouTube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı.

Konuyla ilgili YouTube'un Twitter hesabından ise sorunun çözümü üzerinde çalışma yapıldığı bildirildi. Youtube tarafından Twitter'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Youtube, Youtube Tv ve YouTube Music platformlarında yaşadığınız erişim güçlüğüyle ilgili geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Düzelttiğimizde sizleri haberdar edeceğiz."

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.