YouTube, aylık 1 milyar tekil kullanıcı sayısına ulaştı

2005 yılının şubat ayında video izleme ve paylaşma servisi YouTube, aylık 1 milyar tekil ziyaretçi sayısına ulaştı.

Üç eski PayPal çalışanı Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından kurulan YouTube'dan yapılan açıklamada, internet erişimine sahip her iki kişiden birinin YouTube'u ziyaret ettiği belirtildi. Geçen yılki aylık tekil kullanıcı sayısı 800 milyon olan YouTube, bir ülke olarak değerlendirilseydi Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olabileceği kaydedildi.

log.com.tr'de yer alan habere göre, YouTube buna ek olarak PSY ve Madonna‘nın Madison Square Garden‘da gerçekleştirdikleri performansın 200 binin üzerinde ziyaretçi tarafından izlendiğini de söyledi.

2005 yılında kurulan YouTube, 2006 yılında 1,76 milyar dolara Google tarafından satın alınmıştı. Satın almanın gerçekleştiği dönemde YouTube’un dünya çapındaki kullanıcı sayısı 30-40 milyon civarındaydı.