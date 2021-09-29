Youtube aşı karşıtı tüm videoları yasaklama kararı aldı

Video paylaşım sitesi Youtube, aşı karşıtı içeriklerin tümünü yasaklama kararı aldı.

Washington Post'un haberine göre, karar Covid-19 aşılarıyla sınırlı değil. Kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin verilmeyecek.

YouTube'un Küresel Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e dayandırılan haberde, Youtube birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklama kararı alındı.

Halprin, YouTube'un yeni politikasının, bir annenin çocuğunun aşı olduktan sonra yaşadığı yan etkiler hakkında konuşması gibi, insanların kendi kişisel deneyimlerine dayanarak iddiada bulunmalarına izin vereceğini söyledi.

Aşıların bilimsel olarak tartışılması ve aşıların tarihsel başarısızlıkları veya başarıları hakkında paylaşımlara da izin verileceğini söyledi.