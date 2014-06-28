Youtube artık daha hızlı

Video paylaşım sitesi YouTube saniyede 60 kare hızında videoların da siteye yüklenebileceğini duyurdu.

YouTube CEO’su Susan Wojcicki tarafından yapılan açıklamada 60 kare/saniye (FPS) oranlı videoların YouTube’dan izlenebileceği belirtildi. Wojcicki ayrıca 48 kare/saniye (FPS) oranlı videoların da destekleneceğini kaydetti.

YouTube tarafından tanıtılan bir diğer özellik ise “Tip Jar”. Yeni bağış sistemiyle kullanıcılar beğendikleri videonun sahibine 1 ile 500 dolar arasında para aktarabilecek.

Öte yandan, kullanıcılar istedikleri videoyu kendi dillerine tercüme edip altyazı olarak ekleyebilecek.