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Bilim / Teknoloji

Youtube artık daha hızlı

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube’da artık saniyede 60 kare hızında videolar izlenebilecek

28 Haziran 2014 00:44

Video paylaşım sitesi YouTube saniyede 60 kare hızında videoların da siteye yüklenebileceğini duyurdu. 

YouTube CEO’su Susan Wojcicki tarafından yapılan açıklamada 60 kare/saniye (FPS) oranlı videoların YouTube’dan izlenebileceği belirtildi. Wojcicki ayrıca 48 kare/saniye (FPS) oranlı videoların da destekleneceğini kaydetti.

YouTube tarafından tanıtılan bir diğer özellik ise “Tip Jar”. Yeni bağış sistemiyle kullanıcılar beğendikleri videonun sahibine 1 ile 500 dolar arasında para aktarabilecek.

Öte yandan, kullanıcılar istedikleri videoyu kendi dillerine tercüme edip altyazı olarak ekleyebilecek.

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