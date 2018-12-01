YouPorn'dan, pornoyu yasaklayan Starbucks'a cevap!

Yılbaşından itibariyle ABD'deki tüm şubelerinde sunduğu ücretsiz wi-fi hizmetiyle porno sitelere girişi engelleyeceğini duyuran kahve zinciri Starbucks'a You Porn'dan tepki geldi. YouPorn ofislerinde Starbucks kahvelerinden içmeyi yasakladığını duyurdu.

TMZ’nin aktardığına göre, YouPorn Başkan Yardımcısı Charles Hughes, yeni politikanın 1 Ocak 2019’da yürürlüğe gireceğini söyledi.

Starbucks şubelerinde porno sitelere girilmesini birkaç yıl önce yasaklamıştı. Ancak bu sitelere girişi engellememişti. Yeni kararla, Starbucks’ın bedava kablosuz internet hizmeti üzerinden porno sitelerine giriş bir filtre ile doğrudan engellenecek.