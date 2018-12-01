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Yaşam

YouPorn'dan, pornoyu yasaklayan Starbucks'a cevap!

Starbucks, şubelerinde sunduğu ücretsiz internet hizmetiyle porno sitelere girişi engelleyeceğini bildirmişti

01 Aralık 2018 02:33

Yılbaşından itibariyle ABD'deki tüm şubelerinde sunduğu ücretsiz wi-fi hizmetiyle porno sitelere girişi engelleyeceğini duyuran kahve zinciri Starbucks'a You Porn'dan tepki geldi. YouPorn ofislerinde Starbucks kahvelerinden içmeyi yasakladığını duyurdu.

TMZ’nin aktardığına göre, YouPorn Başkan Yardımcısı Charles Hughes, yeni politikanın 1 Ocak 2019’da yürürlüğe gireceğini söyledi.

Starbucks şubelerinde porno sitelere girilmesini birkaç yıl önce yasaklamıştı. Ancak bu sitelere girişi engellememişti. Yeni kararla, Starbucks’ın bedava kablosuz internet hizmeti üzerinden porno sitelerine giriş bir filtre ile doğrudan engellenecek. 

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