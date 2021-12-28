YouTuber Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe, yaşamını yitirdi

YouTuber Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alan anneannesi Şahide Türe, yaşamını yitirdi.

YouTuber Berkcan Güven'in 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe'nin yaşamanı yitirdiği duyuruldu.

Haber Berkcan Güven'in babası Burhan Güven tarafından duyuruldu. Burhan Güven, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ise Güven'e başsağlığı mesajları ile destek oldu.