T24 LogoT24 Logo
Magazin

YouTuber Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe, yaşamını yitirdi

28 Aralık 2021 10:47

YouTuber Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alan anneannesi Şahide Türe, yaşamını yitirdi. 

YouTuber Berkcan Güven'in 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe'nin yaşamanı yitirdiği duyuruldu.

Haber Berkcan Güven'in babası Burhan Güven tarafından duyuruldu. Burhan Güven, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ise Güven'e başsağlığı mesajları ile destek oldu.

berkcan güvenşahide türeyoutuberyaşamını yitirdi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24