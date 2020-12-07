YouTube'un videosunu paylaştığı Bilal Göregen: Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim

Türkiye'nin 2010 yılında bir yetenek yarışmasında tanınan ve videoları bu sene dünya çapında ünlenen Bilal Göregen, "Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim" dedi.

Kendine has darbuka çalma stiliyle 10 yıl önce katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla adını duyuran Göregen, daha sonra çeşitli televizyon programlarında, etkinliklerde veya İstanbul'un meşhur meydanlarından birinde darbuka çalarken insanların karşısına çıktı.

Kendisine bir YouTube kanalı da açan Göregen, darbukasıyla yorumladığı şarkıları düzenli olarak paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Göregen, Finlandiya müziğini dünyaya tanıtmak için 1989'da Helsinki'de Sibelius Müzik Akademisi'nde kurulan Fin müzik grubu Loitima'nın en ünlü şarkısı Ieva's Polka'yı, halka açık bir alanda kendine has darbuka çalma tarzıyla söyleyerek YouTube kanalına yükledi.

Covid-19 pandemisi sürecinde sosyal medyadaki mizah platformlarında kedi GIF'i eklenerek montajlanan videolarla başlayan 'Cat Vibing' akımına Göregen de Ieva's Polka videosuna kedi GIF'i ekleyip YouTube kanalına yükleyerek dahil oldu.

Şarkının kedili versiyonunu, 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaşan Göregen'in bu videosu, 1 ay içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Bilal Göregen'li videolar, birbirinden komik versiyonlarıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından da paylaşıldı.

ABD'nin 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Göregen'in Ieva's Polka'yı çaldığı videoya seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyadaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaştı.. Göregen, Covid-19 gölgesinde ve gergin geçen ABD seçimleriyle dünyada tanınan bir isim haline geldi. YouTube, resmî Twitter ve Instagram hesapları üzerinden videonun viral olma sürecini anlatan bir post paylaşarak, kullanıcılarını Bilal Göregen'in kanalına abone olmaya ve müziğini dinlemeye davet etti.

Öte yandan Portekiz Ligi'nde Paços Ferreira ile Famalicao arasında 3 Aralık'ta oynanan maçta, ev sahibi Paços oyuncuları 2-0 galibiyet gollerini Bilal Göregen'in müziğiyle kutladı.

Bilal Göregen, "Darbuka çalarken hangi politikacının yanında dans etmesini isterdin?" sorusuna, "Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim" yanıtını verdi.

Göregen, Eurovision Şarkı Yarışması'na darbukasıyla katılan dünyadaki tek kişi olmayı hep istediğini, son viral videolarıyla bu arzusunun kısmen yerine geldiğini de sözlerine ekledi.