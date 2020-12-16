YouTube Türkiye’ye temsilcilik açma kararı aldı

YouTube blog sayfasında yayımladığı bir açıklamada Türkiye'ye temsilcilik açacağını duyurdu.
Türkiye’deki kullanıcılar, içerik üreticileri ve iş partnerlerine karşı bağlılığının devam ettiğini belirten YouTube, platform’un heyecanını ve açıklığını koruyacağını vurguladı.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre YouTube’un yaptığı açıklamada, “2012 yılında Türkiye’de kullanıma sunulduğundan beri YouTube, yaratıcı ve güçlü bir ekonomiye katkı sağlayan on binlerce başarılı içerik üreticisine ev sahipliği yapıyor.” ifadelerine yer verildi.
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Yasa değişmişti
Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyor.
Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a önce 10’ar milyon daha sonra da 30’ar milyon TL ceza kesilmişti.