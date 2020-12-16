YouTube Türkiye’ye temsilcilik açma kararı aldı

Yasa değişmişti Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyor. Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a önce 10’ar milyon daha sonra da 30’ar milyon TL ceza kesilmişti.