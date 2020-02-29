YouTube kuralları ihlal eden 5.8 milyon videoyu yayından kaldırdı

YouTube tarafından yayınlana şeffaflık raporuna göre geçen yılın ekim ve aralık ayları arasında, topluluk kurallarını ihlal eden 5.8 milyon video yayından kaldırıldı.

Aynı zaman diliminde 2 milyona yakın kanal da kapatıldı. 108.779 videonun geri döndürülmesi için itiraz edilirken bunların yalnızca 23.471'i yeniden yayınlandı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Ekim 2019 ile Aralık 2019 arasındaki silinen toplam video sayısı 5.887.021 olarak açıklandı. Bu videoların 5.3 milyonu, herhangi bir insan müdahalesi olmadan silindi. YouTube, bu videoların yüzde 64.7'sini, videolar herhangi bir görüntüleme almadan sildi.

Silinen videoların yüzde 52'sini spam,yanlış yönlendirici ve dolandırıcılık videoları oluşturuyor. Çocukların güvenliği nedeniyle silinen videoların oranıysa yüzde 15.8. Videoların silinmesinin nedenleri arasında çıplaklık veya cinsel içerik, şiddet ve zarar verici ya da tehlikeli içerikler de yer alıyor.

ABD, 1 milyondan biraz az videoyla en çok silinen videoya sahip ülkeler arasında birinci sırada.

ABD'yi Hollanda, Hindistan, Endonezya ve Brezilya takip ediyor. Bununla birlikte bazen videolar yanlışlıkla da silinebiliyor.

Özellikle insan denetiminde olmayan süreçlerde bu durum daha sık yaşanıyor. YouTube, bu tip durumlar için video yapımcılarına itiraz hakkı tanıyor ancak bu süreç pek işe yaramıyor gibi görünüyor. Genel tabloya bakıldığında 108.779 itirazdan yalnızca 23.471'inin geri dönmesi bunu gösteriyor.

YouTube'un kapattığı 2 milyon kanal da genel olarak spam, dolandırıcılık veya yanlış yönlendiren içeriklere sahip. Kapatılan kanalların yüzde 89.1'inin kapanma sebebi buydu. İkinci nedense çıplaklık ya da cinsel içerikli videolar. Bahsi geçen kanalların yüzde 6.8'i de bu nedenle kapatıldı.