Dünyanın en popüler video içerik sitesi YouTube'un çocuklar için geliştirdiği YouTube Kids Türkiye'de erişime açıldı.

Google, yalnızca çocukların kullandığı YouTube Kids isimli uygulamayı yayınladı. Birkaç yıldır yurt dışında kullanılan uygulama Türkiye'de de erişime açıldı.

21 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Google Play ve App Store mağazaları üzerinden ücretsiz olarak erişime açılan YouTube Kids, çocuklara daha güvenli bir ortam sunmayı hedefliyor.

Çocuklara daha güvenli bir ortam kurulurken bir yandan da ebeveynler tarafından tüm içerikler kontrol edilebilecek ve isteğe göre yalnızca onaylanan içerikleri erişime açabilecek. İster tek bir videoyu, ister tüm kanalı engelleyebilecek. Ayrıca isteyen ebeveyn çocuğunun YouTube'da geçireceği vakit için de bir kısıt koyabilir.