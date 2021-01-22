YouTube'da "hashtag" özelliği tüm kullanıcılara açıldı

YouTube'un bir süredir beta kapsamında test ettiği "hashtag" özelliği tüm kullanıcılar için aktif edildi. Böylece kullanıcılar belirli "hashtag"ler üzerinden videoları takip edebiliyor.

Facebook, Twitter ve Instagram için "hashtag"lerin önemi çok büyük. Ancak YouTube da özellikle son dönemlerde bu anahtar kelimelerle birlikte "hashtag" sistemini de devreye soktu. Google, bu hafta meta veri etiketlerini kullanarak videoları düzenleyen açılış sayfalarının sunumunu tamamladı.

YouTube "hashtag" sistemi aktif edildi

Böylece artık "hashtag"ler üzerinden aynı içeriğe sahip videolara erişmek mümkün oluyor. Yani #teknoloji şeklinde arama yapıldığında bu "hashtag"'in yer aldığı videolar otomatik olarak listeleniyor. Ek olarak kullanıcılar istedikleri "hashtag"leri takip edip içerikleri bu şekilde de görüntüleyebiliyor.

Alternatif olarak URL aracılığıyla da erişmek mümkün oluyor. Kısaca www.youtube.com/hashtag/yourterm aramasıyla benzer sonucu elde edebilmek mümkün.