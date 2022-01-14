YouTube'da 10 milyon izlenme sayısına ulaşan ilk video, Baby Shark oldu

Baby Shark Dance videosu YouTube üzerinde 10 milyar izlenme rakamını geçen ilk video oldu.

YouTube platformunun en çok izlenen videosu ünvanına da sahip Baby Shark Dance, 10 milyar izlenmeyi geçti.

Pinkfong adındaki Güney Kore girişimi tarafından hazırlanan Baby Shark, animasyon ve gerçek oyuncu karışımı bir video. İki çocuk, genelinde DuDuDuDu şeklinde nakaratı olan bir şarkıyı seslendiriyor.

İlk kez 2015 yılında YouTube’a yüklenen video 2016 yılında yeni bir melodi ile tekrar yüklendi. O günden bu yana hızlı bir yükseliş içerisine giren Baby Shark Dance videosunun 11 dilde 100 farklı versiyonu daha hazırlandı. Ayrıca bir single da Spotify, Apple Music gibi platformlarda yayınlandı ve Billboard listelerine girmeyi başardı.

Her nesle hitap eden bir müzik türü olduğu için çocuklar arasındaki popülaritesi hiç bitmeyen Baby Shark bu hafta 10 milyar izlenme rakamını da geçerek YouTube üzerinde en çok izlenen video olmayı başardı. Ona en yakın video 7.7 milyar izleme ile Despacito olurken yine bir çocuk şarkısı Johny Johny Yes Papa da 6.1 milyar izlenme sayısına sahip.