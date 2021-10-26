YouTube, 18 yaş altı çocukların kullandığı 7 milyondan fazla hesabı sildi

YouTube, 2021'in ilk dokuz ayında 18 yaş altında çocukların kullandığı yedi milyondan fazla hesabı kaldırdığını bildirdi.

Amerikan medya ve teknoloji sitesi CNET’in haberine göre; YouTube, reşit olmayan çocuklara ait 7 milyon hesabı kaldırdı.

Ayrıca Google’ın Devlet İşleri ve Kamu Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller, Kongre’ye sosyal medya sitesinin yakın zamanda otomatik hesap kaldırma çabalarını hızlandırdığını ve yılın üçüncü çeyreğinde üç milyon hesabın silindiğini bildirecek.

Snapchat ve TikTok da ifade verecek

Önde gelen video içerik platformu, ikinci çeyrekte çocuk güvenliği politikalarını ihlal ettiği için kaldırdığı videoların yüzde 85’inin 10 kez izlenmeden önce siteden kaldırıldığını bildirecek.

Platform, son zamanlarda getirdiği yeniliklerle de dikkat çekiyor. Yalnızca 13 yaş ve üstü gençlerin sitede bir hesap açmasına izin verilirken; ebeveynlere çocuklar için özel olarak tasarlanmış ayrı bir uygulama olan ‘YouTube Kids’i de seçenek olarak sunuyor.

Platform ayrıca videolarda daha katı yaş kısıtlamaları uygulamaya başladı. Geçen yıl, bu tür kısıtlamaları otomatik olarak uygulamak için yapay zekâ kullandı ve algoritma, bir videonun yalnızca 18 yaşından büyük kullanıcılar tarafından görülmesi gerekip gerekmediğine karar verdi.

YouTube gibi Snapchat ve TikTok gibi diğer sosyal medya devleri de Senato alt komitesi önünde ifade verecek.