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Youtube’a önce yasak, sonra mahkeme kararı!

TİB'in dün öğleden sonra Youtube'u kapamasının ardından, 19.45'te Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nden kapatma kararı alındığı ortaya çıktı

28 Mart 2014 22:30

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin, dün akşam itibarıyla siteye erişimin engellenmesine ilişkin karar verdiği öğrenildi. TİB’in Suriye tapeleri sonrası öğlen saatlerinde erişime kapattığı video paylaşım sitesi Youtube için, dün akşam 19.45’te Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nden karar çıkarıldığı açıklandı.

Güvenlik toplantısının illegal dinlenerek, buna ilişkin kaydın Youtube'a yüklenmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) başvurmuştu.

TİB'in konuyu ilettiği Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı da Sulh Ceza Mahkemesinden Youtube'a erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, dün saat 19.45'te, Youtube'daki ilgili sayfalara erişimin engellenmesi, bunun mümkün olmaması halindeyse siteye erişimin engellenmesine yönelik karar verdi.

 

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