Twitter ve YouTube, Türk operatör hatlarına yurtdışında da yasak

Geçtiğimiz perşembe gecesinden bu yana Twitter'a erişim yasağının dün de YouTube'a getirilen yasaklar da sınırları aştı. Herhangi bir Türk operatör hattıyla yurtdışına çıkanlar ister Londra ister Paris'te olsun Twitter ve YouTube'a hatları üzerinden giremiyor.

Radikal'den Selim Öztürk'ün haberine göre, Twitter ve YouTube yasağının sadece Türkiye'yle sınırlı kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; zira Türkiye'den herhangi bir operatörün hattını alarak yurtdışında yine herhangi bir ülkeye gittiğinizde Twitter'a ve YouTube'a giremediğinizi fark edeceksiniz. Bunun nedeni de operatörlerin Türkiye'deki yasağı uygulamaları ve kullanıcılar roaming (arabağlantı) yapsa bile Twitter'a ve YouTube'a VPN uygulaması yüklemeden girememeleri...

GSM şirketlerinden edinilen bilgiye göre Türkiye içinde tüm operatör aboneleri yurtdışına çıktıklarında hangi ülkeye gitmiş olurlarsa olsunlar data trafikleri Türkiye'ye iletilir ve Türkiye üzerinden çıkış yapar. Müşteriler hizmet alınan operatörün bağlı bulunduğu yerel yasa ve yönetmelikler ile bunların devamında gelen kısıtlamalara tabidir.

Bu nedenle Twitter ve YouTube yasağı Türkiye'de devam ettiği sürece kullanıcılar Türkiye'deki herhangi bir operatörün SIM kartıyla yurtdışına herhangi bir ülkeye gittiklerinde hücresel veri üzerinden Twitter'a ve YouTube'a erişim sağlayamayacak. Ancak VPN uygulamaları kullanılarak veya yurtdışında herhangi bir WiFi ağına bağlanarak erişim mümkün.