Yorum yapan öğrencilere dayak

T24 - Sivas’ta 2 kız öğrencinin, sosyal paylaşım sitesinde yorum yaptıkları kadın öğretmenlerinin eşi tarafından darpedildiği iddia edildi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ali Murat Taner yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin darp iddiasının, adli soruşturmanın ardından savcılığa intikal edeceğini, buradan çıkacak sonuca göre olayın disiplin ve idari yönüne bakacaklarını söyledi.

Bu konuda hazırlayacakları inceleme raporunu Valiliğe sunacaklarını belirten Taner, kararın bundan sonra belirleneceğini ifade etti.

Taner, okul yönetiminin de konuyu araştıracağını, olayın öğrencilerle ilgili boyutuna bakılacağını kaydetti.

Sivas'ta bir lisede eğitim gören 2 kız öğrenci, bir sosyal paylaşım sitesinde yorum yaptıkları kadın öğretmenlerinin eşi tarafından darbediklerini iddia etmişlerdi.