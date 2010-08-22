-YÖRÜKLER KONAR GÖÇER OLMAKTAN YORULDU KARAMAN (A.A) - 22.08.2010 - Anadolu'da halen göçer yaşamını sürdüren az sayıdaki Yörükten Sarıkeçililer, kendilerine hayvancılık yapabilecekleri bir yer gösterilmesi durumunda yerleşik hayata geçeceklerini belirtiyor. Sarıkeçililer Derneği Başkanı Halil Öksüzoğlu, yaptığı açıklamada, Sarıkeçili Yörüklerinin yüzlerce yıldır kışı Mersin'in Aydıncık, Gülnar, Erdemli, Mut ve Silifke ilçelerinde geçirdiklerini, yaz aylarında da keçi sürüleri, deve katarlarıyla Karaman ve Konya'nın yaylalarına göç ettiklerini ifade etti. Öksüzoğlu, Sarıkeçililer arasında son yıllarda bu geleneği sürdüren ailelerin sayısının gittikçe azaldığını, eskiden binlerle ifade edilen oba sayısının bu gün 150'ye kadar düştüğünü anlattı. Artık dağlarda eskisi kadar özgür olmadıklarını, tarımın ve teknolojinin gelişmesiyle yaylaların eskisi kadar boş olmadığını anlatan Öksüzoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Eskiden bir Yörük ailesi göç yoluna çıktığında onlarca devesi, binlerce keçisi olurdu. Yaylalar boştu, ot çoktu. Konakladığımız yerlerde 3-5 gün kalabiliyorduk. Şimdi ise yaylalar değişti. Eskiden mera olan yerler şimdi meyve bahçesi. Yaylalarda evler var. İnsanlar kuyu vurmuşlar, su çıkarmışlar, boş yerleri tarım arazisi yapmışlar. Buralardan sürü ile geçemiyorsunuz. Geçsen bile konaklayamıyorsun. Yöre insanlarıyla tartışma içine girmek zorunda kalıyoruz. Keçi beslenmesi zaten yasak, şikayet ediyorlar. Kesilen cezalar ise gelirimizden fazla oluyor.'' -''KONAR GÖÇER OLMAKTAN ARTIK USANDIK''- Deve besleyemedikleri için eşyalarını artık motorlu araçlarla taşımayı tercih ettiklerini ve yasaktan dolayıda sürülerindeki keçi sayısının azaldığını ifade eden Öksüzoğlu, şunları kaydetti: ''Şimdi 150 Sarıkeçili ailesinin toplamında 40-50 deve ancak kaldı. Onlar da hayvanlarından vazgeçemedikleri için deve taşıyorlar. Beslenen keçi sayısı azaldı. Kazanç yeterli gelmiyor. Bütün bunların yanında artık konar göçer olmaktan yorulduk. Çocuklarımız artık bizlere uymuyor. Şehirlerde yerleşmiş bir çok akrabamız var. Onların yanına gidip geldiğimize yaşadığımız hayatın zorluğunu bir kez daha görüyoruz. Çocuklarımız okumak istiyor, televizyon, bilgisayar istiyor. Onları ikna edemez olduk. Hiç bir sosyal yaşantımız yok. İş bulan hemen bir yere yerleşip bu hayatı terk ediyor.'' -''SONA HİÇ BU KADAR YAKLAŞMAMIŞTIK''- Yerleşik hayata geçmek için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına müracaat ettiklerini ifade eden Öksüzoğlu, bir süre önce yaptıkları başvurunun uygun görüldüğünü ve bu konuda Mersin ile Karaman Valiliğinin bir çalışma başlattığını ifade etti. Mersin Bayındırlık İl Müdürlüğünün yürüttüğü hak sahipliği çalışmasının son noktaya geldiğini aktaran Öksüzoğlu, ''Yaklaşık olarak 140 ailenin başvurusu sonucunda 100'e yakın aile hak sahibi olmaya hak kazandı. Biz Karaman ili sınırları içerisinde uygun yerlere yerleşmek istiyoruz. Bir komisyon kurulacak ve yerleşeceğimiz yerler tespit edilecek. Tespit edilen yerlere yerleşeceğiz. Şimdiye kadar hiç bir zaman bu kadar sona yaklaşmamıştık'' dedi. Öksüzoğlu, yerleşmek istemeyen aileler için de bir güzergah tespit edileceğini, o ailelerin bu güzergahta Yörük geleneğini sürdürebileceklerini belirterek, ''Yerleşik hayata geçsek bile eski geleneklerimizi unutmayacağız, çadırlarımız duracak. Belli zamanlarda görsel olarak geleneklerimizi canlandırabiliriz. Bakarsınız iyi bir projeyle turizme katkımız bile olabilir'' diye konuştu.