York Dükü Prens Andrew 67 katı halatla indi

Kraliçe İkinci Elizabeth ve Prens Philip'in üçüncü çocukları Prens Andrew, iki yardım kuruluşuna destek olmak amacıyla 310 metre yükseklikteki Avrupa'nın en yüksek binası 'Shard'ın 87'inci katından halatla indi.



52 yaşındaki Prens, Toplam 40 kişinin katıldığı etkinlikte inişi 20'inci katta tamamladı. Prens'in yarım saat süren inişini gazeteci ordusu da izledi.

İnişin ardından Prens Andrew, ilk başta korktuğunu itiraf etti.

Prens Andrew, "En tepedeyken korktum. Çünkü bize kayabileceğimiz söylendi. Gerçekten de öyle oldu. Şunu söylemeliyim ki; arkamı dönüp yukarı bakınca indiğim yolun uzunluğu hayrete düşürüyor" dedi.

Prens, bu girişimiyle engelli ve işsiz gençleri eğitmeyi amaçlayan iki yardım kuruluşu için 460 bin dolar bağış toplanmasını sağladı.

Gökdelenden inen 40 kişi arasında Prens Andrew'in yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in eşi de vardı. (ntvmsnbc)