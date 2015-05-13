Yordam Kitap'tan kampanya: 'Germinal'in geliri Somalı öğrencilere

Yordam Kitap Yayınevi, Fransız yazar Emile Zola’nın dünya klasikleri arasında sayılan, madencilerin hak mücadelelerini anlatan “Germinal” adlı başyapıtının satışından sağlanacak geliri babalarını faciada kaybetmiş madenci çocuklarına burs vermek için kullanıyor.

Yayınevi "Germinal’in Geliri Soma’ya!” adlı kampanya duyurusunda “Soma için ne yapabiliriz” sorusuyla yola çıkarak “Kitabın satışından elde edilecek gelirin babalarını faciada kaybetmiş madenci çocuklarına öğrenim bursu olarak değerlendirilmesine karar verdik” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında, yayınevinin Soma’yı ziyaret ederek belirlediği öğrenciler, özellikle kız çocuklarından seçildi.

Bir klasik niteliğindeki "Germinal", maden ocaklarını, maden işçilerinin yoksulluğunu, acımasız çalışma koşullarını ve hak müdalelerini anlatıyor.

Yordam Kitap’ın Facebook hesabından yapılan duyurudan bir bölüm şöyle:

"Burs verilen çocuklar nasıl belirlendi?

Burs verilecek çocukları, DİSK Dev Maden-Sen ile işbirliği içinde Soma'yı ziyaret ederek belirledik. Seçilen çocukların tamamı kız öğrencilerdi ve elbette bu da bilinçli bir tercihti. Bu ülkede, kız çocuklarının okumalarının ne denli zor olduğunu biliyoruz, özellikle babalarını kaybetmelerinin ardından bu zorluğun daha da artacağını düşünerek böyle bir tercihte bulunduk. Burs verilen 4 öğrencimiz var. Bu öğrencilerden biri 5. sınıfta, İstanbul Darüşafaka’da okuyor; diğerleri ise 2. sınıfta, Soma ve Kınık'ta okuyor.

Burs nasıl ulaştırılıyor?

Öğrencilerimize, kendileri için açılan banka hesapları üzerinden her ay belli bir miktar (200 TL) yatırılıyor. İlk ödeme 5 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı ve ödemeler kesintisiz 12 ay boyunca devam etti. Hâlâ devam eden burs ödemeleri için yayınevimiz 3 yılı öngörüyor.

Yordam Kitap (kitapların indirim oranının %60'a indirilmesiyle) ihaleyi kazandı ve böylece İZULAŞ tarafından 1042 adet kitap işçilere ulaştırılmış oldu.

Sonuç olarak;

Yayınevimizin yaptığı yaklaşık hesaba göre, 4 öğrencinin 3 yıllık bursunu karşılaması için Germinal'den 5000 adet satılması gerekiyor. Bugüne kadar satılan kitap miktarı 4300'e ulaştı. Eğer, Ağustos 2017'ye kadar satılan Germinal sayısı 6000'e ulaşırsa, burs süresi 1 yıl daha uzatılacak ve 4 çocuğumuza toplamda 4 yıl burs sağlanmış olacak. Yordam Kitap olarak, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki: Burs süresinin uzatılabilmesi için destek vermeye devam edelim, kampanyayı yeniden canlandıralım, çevremizdeki insanlara duyuralım.

Haydi dayanışmaya!"