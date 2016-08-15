Yönetmenlerden 20 tiyatrocuyu işten çıkaran İBB'ye: Performanslarına ve ahlaklarına kefiliz

Aralarında Orhan Alkaya ve Haldun Dormen gibi isimlerin de bulunduğu 27 yönetmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 tiyatrocuyu 'performans düşüklüğü'nü gerekçe göstererek işten çıkarmasına tepki gösterdi. 20 tiyatrocuyu destekleyen bir basın açıklaması yapan yönetmenler, İBB'nin gerekçesinin aksine "20 arkadaşımızın mesleki yeterlilik ve performanslarına, meslek ahlakı ve liyakatlarına tanık ve kefiliz" dedi.

Yönetmenlerin kamuoyuna yaptıkları duyuru şöyle:

"Biz aşağıda imzası olan yönetmenler

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görevine son verilen 17 oyuncu, 1 dramaturg, 1 müzisyen ve 1 koreograf arkadaşımızın mesleki yeterlilik ve performanslarına, meslek ahlakı ve liyakatlarına tanık ve kefiliz.

Orhan Alkaya, Ragıp Yavuz, Emre Koyuncuoğlu, Engin Uludağ, Haldun Dormen, Yücel Erten, Macit Koper, Taner Barlas, Engin Gürmen, Nurullah Tuncer, Ayşe Emel Mesçi, Mehmet Birkiye, Engin Alkan, Arif Akkaya, Naşit Özcan, Yıldırım Fikret Urağ, Yıldıray Şahinler, Aslı Öngören, Kemal Kocatürk, Ergün Işıldar, Bora Seçkin, Can Doğan, Hülya Karakaş, Yiğit Sertdemir, Hakan Yavaş, Ersin Umulu, Özgür Kaymak, Ali Gökmen Altuğ, Arda Aydın