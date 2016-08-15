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Kültür-Sanat

Yönetmenlerden 20 tiyatrocuyu işten çıkaran İBB'ye: Performanslarına ve ahlaklarına kefiliz

İBB, 20 tiyatrocuyu 'performans düşüklüğü'nü gerekçe göstererek işten çıkarmıştı

15 Ağustos 2016 14:25

Aralarında Orhan Alkaya ve Haldun Dormen gibi isimlerin de bulunduğu 27 yönetmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 tiyatrocuyu 'performans düşüklüğü'nü gerekçe göstererek işten çıkarmasına tepki gösterdi. 20 tiyatrocuyu destekleyen bir basın açıklaması yapan yönetmenler, İBB'nin gerekçesinin aksine "20 arkadaşımızın mesleki yeterlilik ve performanslarına, meslek ahlakı ve liyakatlarına tanık ve kefiliz" dedi. 

Yönetmenlerin kamuoyuna yaptıkları duyuru şöyle:

"Biz aşağıda imzası olan yönetmenler

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görevine son verilen 17 oyuncu, 1 dramaturg, 1 müzisyen ve 1 koreograf arkadaşımızın mesleki yeterlilik ve performanslarına, meslek ahlakı ve liyakatlarına tanık ve kefiliz.

Orhan AlkayaRagıp Yavuz, Emre KoyuncuoğluEngin Uludağ, Haldun DormenYücel Erten, Macit KoperTaner Barlas, Engin GürmenNurullah Tuncer, Ayşe Emel MesçiMehmet Birkiye, Engin AlkanArif Akkaya, Naşit ÖzcanYıldırım Fikret Urağ, Yıldıray ŞahinlerAslı Öngören, Kemal KocatürkErgün Işıldar, Bora SeçkinCan Doğan, Hülya KarakaşYiğit Sertdemir, Hakan YavaşErsin Umulu, Özgür KaymakAli Gökmen Altuğ, Arda Aydın

 

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Holdun DormenOrhan AlkayaİBBŞehir Tiyatroları

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