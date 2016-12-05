Yönetmenden tecavüz sahnesi itirafı: Haber vermeden çektik, fikri Marlon Brando ile birlikte bulduk!

İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, ‘Paris’te Son Tango’nun (Last Tango in Paris, 1972) tecavüz sahnesinin oyuncusu Maria Schneider’ın haberi olmadan çekildiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. Elle dergisi, itiraf haberini Bertolucci’nin 2013’de verdiği bir söyleşi videosundan yola çıkarak 2 Aralık’ta yayınladı.

Videoda Bertolucci, bu sahneyi habersiz çekme fikrini Marlon Brando ile birlikte bulduklarını söylüyor. Yönetmen Schneider’a berbat davrandığını düşündüğünü ama onun “bir oyuncu olarak değil, bir genç kadın olarak” tepkisini kaydetmek istediğini ifade ediyor. Ayrıca “Onun aşağılanma tepkisi vermesini istedim, öfkesini ifade etmesini. Sanırım benden ve Marlon’dan ona söylemediğimiz için nefret etti. Yine de pişmanlık duymuyorum” diyor. Bertolucci ve Schneider, filmin ardından bir daha hiç birbirlerini görmemişlerdi.

‘İki hasta birey’

2011’de hayatını kaybeden Fransız oyuncu Schneider, Daily Mail’a verdiği bir söyleşide sahneyle ilgili “Aşağılanmış ve biraz da tecavüze uğramış hissettim. Brando benden özür de dilemedi. Neyse ki sadece tek bir kez çekildi sahne” demişti.

Elle dergisinin Bernardo Bertolluci’nin itirafını yayınlamasının ardından sinema dünyasından tepki yağdı. Ünlü oyuncu Jessica Chastain sosyal medya hesabından “Bu filmi seven bütün insanlara: 19 yaşında bir kadının 48 yaşında bir adam tarafından tecavüze uğramasını izliyorsunuz. Bu saldırıyı yönetmeni planladı. Midem bulanıyor” diye yazdı. Aktris Evan Rachel Wood, Chastain’in yorumuna katıldığını ifade edip “İki hasta bireyin bunun kabul edilebilir olduğunu düşünmesi can yakıyor” dedi. Aktör Chris Evans, “Bir daha asla bu filme, Bertolluci’ye ve Brando’ya aynı gözle bakamayacağım. Bu mide bulandırıcının ötesinde. Çok kızgınım” diye yazdı. Anna Kendrick ise “Schneider bunu birkaç yıl önce gündeme getirdi ama erkeklere söylediğimde gözlerini deviriyorlardı” dedi.