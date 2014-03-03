Yönetmen Tayfun Güneyer'e 20 yıl hapis istemi

Türk Malı, Nuri, Yılan Hikayesi, Dedektif Memoli ve Türk'ün Uzayla İmtihanı gibi dizilerin yönetmeni Tayfun Güneyer hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA’dan Yüksel Koç’un haberine göre, Güneyer, yönetmenliğini yaptığı “Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde de oynattığı sevgilisi F.Ç. ve arkadaşını dövmekle” suçlanıyor.

Restoranda dayak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Güneyer, 17 Eylül 2013'te sevgilisi F. Ç.'nin bir arkadaşıyla yemek yediği restorana giderek elindeki telefonu gösterip, “Bana mesaj geldi, sen beni aldatıyormuşsun" diyerek bağırmaya başladı. F.Ç. ile tartışmasına başlayan Güneyer, öfkesine hakim olamayarak sevgilisini darp etmeye başladı. Müşterilerin gözleri önünde sevgilisini tartaklayan Güneyer, görevlilerin araya girmesi ile restorandan ayrıldı.

Tehdit iddiası

Yaşadığı olaydan sonra arkadaşı ile mekandan ayrılan F.Ç., yine arkadaşıyla birlikte kendi evine gitti. Aradan bir süre geçtikten sonra Tayfun Güneyer bu kez sevgilisinin evine geldi. Gece saat 21.00'da gittiği evin kapısını yumruklayıp, “Sana aldığım yüzüğü ver" diyerek zorla eve girmeye çalıştı. Evin kapısını zorlayarak içeri girdiği iddia edilen Güneyer, sevgilisini yere yatırdı.

İddianameye göre Güneyer, sevgilisini yere yatırmakla yetinmeyip boğazını sıktı ve “Bu iş burada bitmeyecek. Seni öldüreceğim" şeklinde tehditte bulundu. Güneyer, araya giren F.Ç.nın kız arkadaşı G.A.'nin yüzüne vurduğu yumruk ile genç kadının yere yığılmasına neden oldu.

20 yıl hapsi istendi

Olay sonrası F.Ç. ve G. A. önce hastaneye ardından da savcılığın yolunu tuttular. Hastaneden “Travmatik bulgu bulunmayacak şekilde yaralama" raporu alan iki genç kadın, gittikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ünlü yönetmen Tayfun Güneyer'den şikayetçi oldular.

Soruşturma sonucu hakkında dava açılan Tayfun Güneyer'in “Konut dokunulmazlığını ihlal", “Kasten yaralama", “Hakaret", “Tehdit" ve “Mala Zarar verme" suçlarını işlediğini belirtti. Savcılık, Güneyer'in 6 yıl 5 aydan, 20 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.