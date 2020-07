Yönetmen Şerafettin Kaya'nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filmi Paris’te en iyi film seçildi

Oyun yazarı, tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Şerafettin Kaya’nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filmi, Uluslararası 9'uncu Paris Play Film Festivali'nde 'en iyi sinema filmi' seçildi.

Kaya’nın kaleme aldığı ve yönettiği Ben İyi Biri Olmadan Önce’ filmi, geçen yıl İstanbul’da çekildi. Filmin kadrosunda Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Çağçağ ve Ayhan Taş yer alıyor. 25 ülkeden 79 filmin yer aldığı Uluslararası 9'uncu Paris Play Film Festivali'nde, jüri karşısında "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filmi, 'en iyi sinema filmi' seçildi.

Filmi çekip, yarışmaya gönderdikten sonra heyecanlı sürecin başladığını anlatan Şerafettin Kaya, “Zaman zaman Play Film Festivali’nin internet sayfasına girip, sonuçlar açıklandı mı, diye kontrol ediyordum. Finale kaldığımızın haberi gelmişti ama neresinde yer alacağımızı çok tahmin edemiyorduk. Sonuçlar açıklanana kadar web sayfası kapalı tutuldu. Sonuçlar açıklanınca sıralamaya baktım ve ilk önce alt sıraları kontrol ettim; ancak ismimizi göremedim. Birden listenin başına baktım ve kendi ismimizi görünce çok şaşırdım. O an ilk gözüme çarpan Türkiye yazısı oldu ve en gururlandığım an da o an oldu. 'En iyi film' ödülünü almıştık, çok güzel bir duygu yaşadık” dedi.