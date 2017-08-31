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Yönetmen Pirhasan'dan Gülmen ve Özakça'ya şiir: N'olur yaşayın çocuklar bunlara inat

Gülmen ve Özakça açlık grevlerinin 178. gününde

01 Eylül 2017 15:29

Yönetmen ve yazar Barış Pirhasan, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için şiir yazdı.

Akademisyen  Gülmen ve  Semih Özakça'nın KHK ile ihraç edildikleri işlerine dönebilmek için başlattıkları açlık grevinde 178. güne girildi.

Pirhasan'ın Gülmen ve Özakça için kaleme aldığı şiir şöyle:

SEMİH’LE NURİYE, NURİYE’YLE SEMİH…

Geçen gece bir şiir yazdım onlara

Neye yarar bilsem okurdum şimdi

Bir yudum bengisu, bir yeni hayat

Nuriye’yle Semih’e, Semih’le Nuriye’ye

Canlarına can katacak tılsımım olsa

Yürekler yumuşatacak bir sözüm olsa

Bu öfkemi dindirecek bir türküm olsa

Semih’le Nuriye’ce, Nuriye’yle Semih’ce

Ne konuşmuşlardı günler geceler

Nasıl ördüler bu sabrın ilmeklerini

Yıksam o duvarları, bir gece kaçırsam

Nuriye’yle Semih’i, Semih’le Nuriye’yi

Bu yaman çelişki işte şiiri susturan

N’olur yaşayın çocuklar bunlara inat

Bizi güzel gözlerinden mahrum bırakmayın

Nuriye’yle Semih’in, Semih’le Nuriye’nin

Biliyorum hiçbir şarkı çare bulamaz

Üç beş dize zalim duvarları delemez

Benimki bir ziyaret, bir aşk mektubu

Semih’le Nuriye’ye, Nuriye’yle Semih’e

Eğer bu iki yürek susuverirse

O gözlerindeki ışık sönüverirse

Nuriye’yle Semih’in, Semih’le Nuriye’nin

Sırtımda akrep gibi yazdığım şiir

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Nuriye GülmenSemih ÖzakçaBarış Pirhasanaçlık grevişiir
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