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Yaşam

Beyza Gülmen: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 14 Eylül'deki duruşmaya katılmak istiyor

Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen ablasının moralinin iyi olduğunu belirtti

31 Ağustos 2017 00:25

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönebilmek için 180 gündür açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça 14 Eylül'de ilk kez Ankara'da hakim karşısına çıkacak.

23 Mayıs'tan bu yana tutuklu olan eğitimciler şu anda Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'nde. Nuriye Gülmen'in cezaevinde yanında refakatçi kalan kız kardeşi Beyza Gülmen gittikçe zayıf düşen ablasının moralinin iyi olduğunu belirtti.

DW Türkçe'den Gezal Acer'e telefonla bilgi veren Beyza Gülmen "ablasının ilk duruşmaya katılmak istediğini, ancak avukatların sağlık durumu nedeniyle endişeli olduklarını" belirtti.

 

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