Yönetmen Metin Kuru, yeni filmi “Pigment”in çekimlerine başladı

“Üçüncü Dünya” ve “Perihan” filmlerinin yönetmeni Metin Kuru, yeni üçlemesinin ilk filmi olan Pigment’in çekimlerine Eskişehir’de başladı.

Medya Koridoru'nun haberine göre; gençlik dönemlerinde çabuk ünlü olmak için yaptığı hataları aleyhinde kullanılarak insan kaçakçılığı yapmaya zorlanan ressam Ragıp Uçar’ın kendisiyle hesaplaşmasını konu alan Pigment, hikâyesiyle doyumsuzluğun getirdiği acımasızlığı resmetmenin yanı sıra, vicdani yüzleşmenin kaçınılmazlığını da ele alıyor.

Senaryosunu Lezgin Kanat’ın yazdığı, kendisinde ödün vermek zorunda bırakılmış bir sanatçının anılarına pencere açan psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunu Hilmi Özçelik, Tuğba Erman, Muzaffer Uzunyılmaz, Ahu Çat, Yavuz Ketenci, Zafer Kalfa ve Aslı Saygılı oluştururken, yapımcılığını Metin Tapmaz üstleniyor.

Çekimlerinin tamamı Eskişehir’in farklı mekanlarında gerçekleşecek filmin, yönetmenin Covid-19 salgın sürecinde çektiği diğer filmleri gibi 2022 yılının ilk yarısında beyaz perdede olması planlanıyor.