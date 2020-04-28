Yönetmen Fatih Akın, HBO için mini dizi çekecek

Yönetmen Fatih Akın, HBO için Marlene Dietrich dizisi çekeceğini açıkladı. Akın, "Aslında 30'ların Hollywood'u benim dünyam değil, o yüzden başta korku ve endişem vardı. Ama Diane Kruger bana cesaret verdi" ifadelerini kullandı.

Görüntü Yönetmenleri Derneği'nin YouTube yayınına konuk olan ünlü yönetmen Fatih Akın, ABD kanalı HBO için çekeceği 6 bölümlük Marlene Dietrich dizisini anlattı. Akın "HBO için 6 bölümlük 'Marlene Dietrich' dizisini çekeceğiz. Mini dizi. Aslında 30'ların Hollywood'u benim dünyam değil, o yüzden başta korku ve endişem vardı. Ama Diane Kruger bana cesaret verdi" dedi.

Projenin Diane Kruger'a ait olduğunu belirten Akın, "Diane 'Benim yönetmenim sensin. Ben Marlene Dietrich'i oynamak istiyorum, sen yaz, sen çek' dedi. Ablam ne diyorsun sen?' falan dedim. Gerçi ben ondan büyüğüm. Sonra baktım filmimiz gişe yapıyor, ödüller alıyoruz, 'Madem aramızda böyle bir alışveriş var, yine beraber çalışalım' dedim" diye konuştu.

Akın diziyle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Senaryoyu 1 yıl boyunca dört kişi yazdık. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Farklı bir yaklaşımı var. Bir saatten sonra '6 bölüm çok para, ne yapacağız' diye düşünmeye başladık. HBO ise 'Biz bunu tek yapacağız. Sen sanatı hallet, biz parayı hallederiz' dedi."

Karantina günlerini anlatan Fatih Akın "Corona virus yüzünden herkes dizi seyrediyor. Dizi seyretmek büyük efor. Ben DVD'lerden film izliyorum. Almanya'da şu an dışarı tek ya da iki kişi çıkabiliyoruz. Bir tanıdığım var, sinema işletiyor. 'Benim makinelerin iki haftada bir çalışması lazım ki bozulmasın. Sinema boş. İstediğin zaman gel, film seyret' teklifinde bulundu. Haftada iki-üç kere gidiyorum, koskoca sinemada tek başıma film izliyorum" ifadelerini kullandı.