T24 LogoT24 Logo
Medya

Yönetmen Ezel Akay: Keşke gazeteci olsaydım da Faruk Bildirici gibi bir medya ombudsmanı beni "kollara/uyarsa"ydı!

"Yılın en umut verici haberi"

24 Ocak 2022 15:16

Yönetmen Ezel Akay, T24'ün "Faruk Bildirici’nin ‘Medya Ombudsmanlığı’nı tanıyoruz" açıklamasını alıntılayarak, "Keşke gazeteci olsaydım da Faruk Bildirici gibi bir medya ombudsmanı beni 'kollara/uyarsa'ydı!" paylaşımını yaptı.
 
Akay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın! Yılın umut en verici haberi! Keşke gazeteci olsaydım da Faruk Bildirici gibi bir medya ombudsmanı beni "kollara/uyarsa"ydı!" ifadesini kullandı. 
YönetmenEzel AkayFaruk BildiriciT24medya ombudsmanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24