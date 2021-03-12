Yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi

Türkiye'de işçi sınıfının mücadelesini anlatan ilk film olan "Karanlıkta Uyananlar" ve "Otobüs Yolcuları" gibi toplumsal gerçekçi filmleriyle 60'lı yılların sinemasında unutulmaz izler bırakan yönetmen Ertem Göreç 89 yaşında hayatını kaybetti.

Naaşı, vasiyeti üzerine Cerrahpaşa Üniversitesi'ne kadavra olmak üzere ailesi tarafından teslim edildi.