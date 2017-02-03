Yönetmen Emin Alper: Korkaklar OHAL'i bahane ediyor; devlet muhalif sinemacıları cezalandırıyor!

Yönetmen Emin Alper, Sinema Destekleme Kurulu'nun açıkladığı bakanlık destek listesine tepki gösterdi. Kurul kararlarının uluslararası alanda başarılı, genç ve muhalif isimleri cezalandırdığını savunan Alper, "Devlet kurumlarıyla iş yaptıkları için iktidara yaranmak isteyenler, aman sorunsuz bir liste olsun başımız belaya girmesin diyen korkaklar, eşimin dostumun projesine yer açılsın diyen iş takipçileri ve bizim başarılarımızdan açıkça kinlenen ama bunu açıkça dillendiremedikleri için OHAL'i bahane eden insanlar var" dedi.

Yeni projesi “Kız Kardeşler” için bakanlığa başvuran Alper, daha proje aşamasında katıldığı üç ön yapım platformunda iki ödül alan filmine destek vermeyen kurulun kararıyla ilgili olarak “Son derece yozlaşmış bir kurul tablosu karşımızdaki. Tarihte defalarca gördüğümüz gibi otoriterlik ve yozlaşmışlık birbirlerini besliyor” dedi.

Evrensel'den Vedat Aydemir'e konuşan Emin Alper'in açıklamaları şöyle:

“Daha önce iki filmimin aldığı onlarca ödülün yanında, yeni projemiz Kız Kardeşler daha proje aşamasında katıldığı üç ön yapım platformunda iki ödül aldı. Başarı faslını daha fazla uzatmak istemiyorum. Kurul kararlarının uluslararası alanda başarılı genç ve muhalif isimleri cezalandırdığı çok açık. İşin asıl acıklı tarafı ise, bu kararların bakanlık tarafından dikte edilmekten çok, kurulun üçte ikisini oluşturan sektör temsilcilerinin inisiyatifiyle alınmış olması. Kurul içinde örgütlü hareket eden bir grup Tolga'nınki (Karaçelik) ve benimki gibi kimi projeleri 70. 80. sıralara düşürecek şekilde notlamış. Bunların arasında saf ideolojik motivasyonla hareket edenler olabilir, ama daha çok devlet kurumlarıyla iş yaptıkları için iktidara yaranmak isteyenler, aman sorunsuz bir liste olsun başımız belaya girmesin diyen korkaklar, eşimin dostumun projesine yer açılsın diyen iş takipçileri ve bizim başarılarımızdan açıkça kinlenen ama bunu açıkça dillendiremedikleri için OHAL'i bahane eden insanlar var. Son derece yozlaşmış bir kurul tablosu karşımızdaki. Tarihte defalarca gördüğümüz gibi otoriterlik ve yozlaşmışlık birbirlerini besliyor.”