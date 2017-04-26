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Kültür-Sanat

Yönetmen Demme hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen Jonathan Demme, hayatını kaybetti

26 Nisan 2017 23:07

‘Kuzuların Sessizliği’ filmi ile Oscar ödülü kazanan, birçok filme ve belgesele imza atan ünlü yönetmen Jonathan Demme, 73 yaşında, New York’ta yaşamını yitirdi. Demme’nin yönettiği ‘Kuzuları Sessizliği’ filmi, Hollywood dünyasında ‘büyük beş’ olarak bilinen En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, En İyi Aktris ve En İyi Senaryo ödüllerinin hepsini almayı başardı.

Demme’nin Daha sonra yönettiği Philadelphia filmi ile Tom Hanks En İyi Aktör ödülünü aldı. Damme, aralarında ‘Melvin ve Howard’ (1980), ‘Swing Shift’ (1984),’ Something Wild’ (1986), ‘Married to the Mob’ (1988) ve ‘Rachel Getting Married’in de (2008) bulunduğu birçok filme ve belgesele imza attı.

Demme’nin sözcüsü ünlü Hollywood yönetmeninin gırtlak kanseri ve kalp yetmezliği komplikasyonlarından öldüğünü duyurdu. 

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Jonathan Demmehayatını kaybetti öldükuzuların sessiliği

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