Yönetmen David Fincher: Mindhunter yüksek ihtimalle bitti

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Mindhunter hayranlarına kötü haber dizinin yönetmeninden geldi.

David Fincher, Vulture'a yaptığı açıklamalarda Mindhunter'ın "büyük ihtimalle" yeni bir sezonu olmayacağını duyurdu.

2020'nin başında dizinin oyuncularından Jonathan Groff, Holt McCallany, ve Anna Torv'un kontratları sona erdirilmiş ve 3. sezon çekimleri süresiz olarak askıya alınmıştı. Dizinin yeni sezonunun askıya alınmasına gerekçe olarak Fincher'ın yeni projesi "Mank" üzerinde çalışması gösterilmişti.

Ancak şimdi, dizinin bir üçüncü sezonu hiç olmayacak gibi gözüküyor. Fincher, Vulture'ın "Mindhunter bitti mi?" sorusuna yanıt olarak, "Bence büyük ihtimalle evet. Ne kadar izleyicisi olduğunu göz önüne aldığımızda pahalı bir diziydi. İlk başta 'Mank'ı bitirince nasıl hissettiğimize göre karar verelim diye konuşmuştul ancak yeni sezonu 2.sezondan daha ucuza getirebileceğimizi düşünmüyorum. Bir noktada gerçekçi olmalısınız: Sizi izleyen gözlerle harcadığınız dolarla denk olmalı" dedi.