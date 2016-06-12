Yönetmen Caner Ceyhan evinde ölü bulundu

Sinema ve dizi film yönetmeni yardımcılığı yapan Caner Ceyhan evinde ölü bulundu. Yönetmenin, bir not kağıdı bıraktığı öğrenildi.

Sinema ve dizi sektöründe bir çok film ve dizide yönetmen yardımcılığı yapan 33 yaşındaki Caner Ceyhan Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. TRT'de yayınlanan 80'ler dizisinde ve Dondurmam Kaymak gibi filmlerde yönetmen yardımcılığı yapan Caner Ceyhan'dan arkadaşları haber alamayınca polise haber verdi.

Dün akşam saatlerinde Kadıköy Caferağa Mahallesi Afler Sokak Buket apartmanının birinci katında oturan Caner Ceyhan'ın evine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açıp daireye girdi. Yapılan araştırmada yalnız yaşayan Caner Ceyhan'ın cesedi bulundu. İlk incelemede genç yönetmenin önceki gece hayatını kaybettiği anlaşıldı. Caner Ceyhan'ın ölüm nedeninin anlaşılması için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Not bıraktı

Oğlunun ölüm haberini alan baba Ahmet Ceyhan hemen oğlunun evine geldi. Ceyhan'ın evinde inceleme yapan polis evin masasının üzerinde yönetmen tarafından yazıldığı belirtilen bir not kağıdı buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.