Yönetmen Çağan Irmak: Tüm siyasetçilere elveda

Yönetmen Çağan Irmak, 24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarının belli olmasının ardından, “Tüm siyasetçilere elveda” mesajını paylaştı.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Irmak, profilinde yazan “Tarihe şüphe ile bakan bireysel bir cumhuriyet. Varolmak için herhangi bir partiye, öğretiye saygı duymak zorunda olmayan” sözlerine işaret eden Irmak, şunları söyledi:

"Şu ana kadar sustum ve hiç paylaşım yapmadım Kimsenin hayatına, fikrine, aklına müdahale etmemek adına. işte tam da bu yüzden sustum ama... Demek ki neymiş güzel kardeşim, profilimde yıllardan beri duran bu yazı doğruymuş. Bu durumda tüm siyasetçilere elveda. Ben artık kendimi seviyorum, kendime inanıyorum ve öyküler anlatmaya devam ediyorum. Siz de öyle yapın bence.

Sadece kendinize inanın çünkü hiç kimse sizin hayatınızı sizden daha iyi bilemez ve yargılayamaz. Yeni filmim 'Bizi Hatırla' da görüşmek üzere 'eğer siz de dilerseniz' Çünkü lider 'siz'siniz. Biz hepimiz tek başımıza bireysel bir Cumhuriyetiz. Ucuz oyunlara kapalı bir 'ben' olma duygusuyla hepinizi gözlerinizden öperim."